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زيدان ينهي صفقة مفاجأة لريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 06:23 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع  إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولو الريال طلبوا من زيدان أن يقوم بالتواصل مع كامافينجا صاحب الـ17 عام الفترة القادمة لإقناعه بالانضمام إلى النادي الملكي نظرا لأن إدارة مدريد تعلم أنه لا يوجد لاعب يمكن أن يرفض مكالمة من زيزو.

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


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