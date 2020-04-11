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"يا عباد الله اتعظوا".. رامي جمال يعلق على طريقة دفن شهيدة الكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 07:17 م
رامي جمال
رامي جمال
مصطفى فكيه
علق المطرب رامي جمال، على طرقة دفن الدكتورة التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

قائلا:" الخوف المبالغ فيه وقساوة القلوب وقله الرحمة تجاه دفن الدكتورة شهيده كورونا بيخوفني جدا يا عباد الله اتعظوا من الابتلاء وصفوا النوايا يا تري المعترضين علي دفنها يحبو لو توفاهم الله بالمرض نفسه يحصلهم نفس المصير يا حزن أهلها #اطلاق_اسم_الكتوره_علي_قريتها".

وقرر رامي جمال، مؤخرا، التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتي الدقهلية والقاهرة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على "انستجرام" كتب خلاله: قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل اصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفى يختارونها.

وحقق النجم رامي جمال، نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقي الأغاني منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

من ناحية أخرى تعاون "جمال" فى ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
"يا عباد الله اتعظوا".. رامي جمال يعلق على طريقة دفن شهيدة الكورونا
"يا عباد الله اتعظوا".. رامي جمال يعلق على طريقة دفن شهيدة الكورونا
"يا عباد الله اتعظوا".. رامي جمال يعلق على طريقة دفن شهيدة الكورونا
"يا عباد الله اتعظوا".. رامي جمال يعلق على طريقة دفن شهيدة الكورونا

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