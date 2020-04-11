هاني سعيد: تأجيل مباريات الكونفدرالية متوقع.. نتمنى عودة الكرة والحياة

علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي كان سيلتقي فيها بيراميدز بنظيره حوريا كوناكري الغيني.





أوضح سعيد أن قرار التأجيل كان متوقعا من جانب الكاف، خاصة وأن جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي القرار لم يكن مفاجئا على الإطلاق، والتأجيل قرار صائب لمصلحة الجميع وبهدف الحفاظ على الصحة العامة.





شدد سعيد على أنه يتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن وأن ينتهي فيروس كورونا تماما وينجح العالم في السيطرة على هذا الوباء القاتل، مشيرا إلى أن الرياضة وكرة القدم تحديدا مهمة لجميع الشعوب وعودتها تعني عودة الحياة مرة أخرى.





المدير الرياضي قال إن بيراميدز عازم على المنافسة على لقب الكونفدرالية عند استئناف البطولة وتحديد مواعيدها بعد انتهاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق لديه هدف واضح ومحدد وهو التتويج بلقب الكونفدرالية وتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب في المشاركة التاريخية الأولى له بالبطولة.