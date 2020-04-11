بعد تطبيق الحجر الصحي.. مدير أمن الجيزة يتفقد قرية المعتمدية

بعد تطبيق الحجر الصحي عليها لمدة 14 يومًا.. أجرى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة جولة تفقدية اليوم السبت بقرية المعتمدية التابعة لمدينة كرداسة، للاطمئنان على الأهالي، يرافقه هند عبد الحليم نائب المحافظ لتنمية المجتمع.





ورافق أيضا مدير أمن الجيزة خلال جولته عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين، واللواء ياسر سامي رئيس مركز مدينة كرداسة، وخلال الجولة تم التأكد من استقرار الأوضاع وتوافر الخدمات والاحتياجات للمواطنين بالشكل المناسب، والتأكيد على ضخ كميات أكبر من المواد الغذائية خلال الأيام القادمة لزيادة الطمأنينة.





كما تم توزيع كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية بالمجان كمساهمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمساعدة أهالي القرية.





وشدد مدير أمن على القوات بالتواجد بأماكنهم ومنع دخول أو خروج أي مواطن، تحسبًا لانتشار عدوى فيروس الكورونا، مؤكدًا على حسن معاملة أهالي القرية.





ومن ناحية أخرى قالت "عبد الحليم" إن الحجر الصحي إجراء احترازي؛ لضمان سلامة أهل القرية، موضحة أن العمل على توفير احتياجات القرية يعد من أولويات العمل اليومي لدى المحافظة.

ومن جهة أخرى، واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوي المحافظة.





ويأتي ذلك وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة المرافق الشرطية، وذلك من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وفي إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وتم تجهيز أطقم الطب الوقائي بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتي من شأنها حفظ سلامتهم.





وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة الأقسام والمراكز الشرطية ومرافق السجون على مستوى المحافظة إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، وذلك لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.





وتأتي تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.



