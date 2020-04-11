"كان بيطاردهم".. قرارات النيابة بشأن "قتيل الهرم"

"كان يطاردهم فقتلوه".. هذا كان حال الشاب الأربعيني العمر ويدعى "أحمد.ا"، إثر ملاحقته لـ لصين حاولا سرقة سيارة شقيقه، بمنطقة الهرم، حيث قاما بإطلاق النيران عليه حتى سقط قتيلا ولفظ أنفاسه الأخيرة، لتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق، والاستماع لشهود العيان.





وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب، للتصريح بالدفن، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وبداية الواقعة، تعود بتلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمقتل شخص على يد مجهولين بشارع الأورمان بدائرة القسم.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





وانتقلت قوة إلى محل البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أحمد.ا."، في العقد الرابع من العمر، إثر تلقيه طلقات نارية بالجسم.





وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وعددا من ضباط قطاع جنوب الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وفي واقعة أخرى، شاء القدر للطفلة آية ضحية التعذيب بعد أن قسا عليها والدها طيلة عمرها، وضاقت بها السبل، أن يفتح بابا جديدًا لها، ليصلح الدهر ما أفسده أباها، حيث سيتم عرضها على أخصائي نفسي لإعادة تأهيلها.





وكشفت مصادر بالنيابة، أنه سيتم عرض الطفلة "آية"، على أخصائي نفسي لإعادة تأهيلها نفسيًا، بعد التعذيب الذي تعرضت له على يد والدها.





كما أكدت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه سيتم عرض الطفلة على أطباء تجميل، لمعالجة الندوب والجروح التي حدثت بوجهها على يد أبيها.





وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق، التحقيق في واقعة تعذيب الطفلة ضحية والدها، فيما استمعت لأقوال الأم، التي أفادت أنها انفصلت عن والد "آية"، منذ عدة سنوات، وكانت آية وأخوتها في حضانتها.





وأفادت التحقيقات، بأنه بعد الانفصال تزوجت من رجل آخر، وكانت الغيرة تحرق قلب زوجها، فقام بافتعال المشاكل الكثيرة، حتى طالب الأولاد في حضانته، وعندما رفضت رفع قضية حضانة، وبالفعل استلم آية عن طريق الشرطة.





وأشارت والدة الطفلة، عندما طلبت إعادتها لحضنها، طالب منها الانفصال عن زوجها، وعندما رفضت، فوجئت بتعذيب ابنتي "آية" على يديه.



