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مصادر السعودية تعلن أسعار نفطها غدا الأحد
السبت 11/أبريل/2020 - 06:25 م
كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن أسعار خام مايو يوم الأحد بعد أن أجلت النشر الرسمي لتلك
الأسعار لحين التوصل لاتفاق عالمي بشأن خفض إنتاج النفط.
وكانت
المملكة العربية السعودية أعلنت مع روسيا اتفاقا جديد لخفض الانتاج بمعدل يبلغ 10
ملايين برميل يوميا، لدعم اسعار النفط التى تراجع غلى مستويات متدنية.
وأعلنت
الولايات المتحد أنها ستشارك في الاتفاق الجديد وستتحمل جانب من الخفض المقرر على دولة المكسيك والتى كانت الدولة
الوحيدة المعترضة على الاتفاق.
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