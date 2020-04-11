عمر السعيد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

نفى عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأخبار المتداولة خلال الساعات الأخيرة بخصوص رحيله عن صفوف الأبيض وانتقاله الى النادي المصري خلال فتره الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد عمر السعيد للمقربين له بأنه مستمر مع فريق الزمالك بشكل طبيعي وأنه كان يحاول قدر الإمكان التواجد في التشكيل الأساسي الأبيض في الفترة التي سبقت إيقاف النشاط الرياضي بمصر.





حيث رفض اللاعب الدخول في أي صفقات تبادلية بين الزمالك وأي فريق آخر، مشيرا الى حرصه على استكمال عقده مع نادي الزمالك، وأن رحيله عن الفريق سيكون في حالة واحدة فقط وهي رغبة النادي في ذلك.





وقد انتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية بوجود مفاوضات بين نادي الزمالك ونادي المصري بشأن اعمل صفقة تبادلية ب انتقال عمر السعيد الفريق البورسعيدي مقابل التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي يكون لاعبا فى صفوف الأبيض.



