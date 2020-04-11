Advertisements

عمر السعيد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

السبت 11/أبريل/2020 - 06:31 م
عمر السعيد
عمر السعيد
أحمد السيد
نفى عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأخبار المتداولة خلال الساعات الأخيرة بخصوص رحيله عن صفوف الأبيض وانتقاله الى النادي المصري خلال فتره الانتقالات الصيفية القادمة. 

وأكد عمر السعيد للمقربين له بأنه مستمر مع فريق الزمالك بشكل طبيعي وأنه كان يحاول قدر الإمكان التواجد في التشكيل الأساسي الأبيض في الفترة التي سبقت إيقاف النشاط الرياضي بمصر.

حيث رفض اللاعب الدخول في أي صفقات تبادلية بين الزمالك وأي فريق آخر، مشيرا الى حرصه على استكمال عقده مع نادي الزمالك، وأن رحيله عن الفريق سيكون في حالة واحدة فقط وهي رغبة النادي في ذلك. 

وقد انتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية بوجود مفاوضات بين نادي الزمالك ونادي المصري بشأن اعمل صفقة تبادلية ب انتقال عمر السعيد الفريق البورسعيدي مقابل التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي يكون لاعبا فى صفوف الأبيض.

أخبار تهمك

حقيقة رحيل القاطرة الإفريقية عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطالب إدارة الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة الموسم.. الزمالك لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري بشرط !

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يحدد سعر نجمه لبيعه للأهلي أو الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 4 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ أقل من ساعتين

زيدان ينهي صفقة مفاجأة لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:21 م

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

04:21 م

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

مقالات وكتاب

أحمد بلال
أحمد بلال

بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الإثنين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة