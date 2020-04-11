"كورونا فرصة".. العربية للتصنيع: ننتج 88% من مكونات المشاريع القومية

كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تفاصيل لقاءه مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، كاشًفا أن الهيئة تنتج الأسرة الخاصة بغرف العناية المركزة.





وأضاف "ألتراس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أنه اجتمع مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وناقشا فيه تعظيم الصناعة المحلية لتوفير الإنتاج المصري بالأسواق لإحلال المنتج المصري بدلًا من الخارجي واستمرار عجلة الإنتاج في ظل هذه الظروف.





وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "نشارك في كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بتصنيع مكونات المشروعات القومية"، موضحًا: "ننتج 88 % من مكونات المشاريع القومية ونستورد الباقي"، معلقًا: "نحن ظهير صناعة الدولة".





واستطرد، اتخذنا خطوات تصنيعية جادة لإحلال المنتج المصري لصالح المشروعات القومية، والهيئة العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المشروعات التنموية الكبري في مصر، موضحا أن طلمبات الضغط العالي الخاصة بمحطات الصرف الصحي تم إنتاجها بتصنيع وتصميم مصري، ونسبة التصنيع المجلي فيها تتعدى الـ 90%.





وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن محطات الصرف الصحي التي تتم في كافة المحافظات بدأت الهيئة في تصنيع أجزاء من منتجاتها، متابعًا: "القيادة المصرية وجهت بتعميق الصناعة المحلية ونقل التكنولوجية الخارجية وذلك قبل أزمة كورونا، معلًقا: "أزمة كورونا فرصة يجب استغلالها في تعميق الصناعة".





وكان قد استقبل الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع، “نيفين جامع” وزيرة التجارة والصناعة، والتي قامت بزيارة للهيئة صباح اليوم علي رأس وفد من قيادات الوزارة.





تأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الاعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو إحلال الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.





تناولت المباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة ومنها قطاع الطاقة المتجددة والتجهيزات والأجهزة الطبية ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والطلمبات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع مهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فضلا عن توطين صناعة وسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجالات التصنيع المتعددة.







