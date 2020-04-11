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الأمارات: الاتفاق الروسي السعودي قادر علي تحقيق الاستقرار في أسواق النفط

السبت 11/أبريل/2020 - 06:37 م
النفط
النفط

 قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل محمد بن فرج المزروعي يوم السبت إن قرار أوبك+ خفض إمدادات النفط سيكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المزروعي على تويتر ”قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا“ مشيرا إلى أن القرار سيساعد في تحقيق التوازن بين الإمدادات والطلب.

وقدم الوزير الإماراتي الشكر للسعودية التي دعت للاجتماع الذي توصلت فيه أوبك بقيادة السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروف باسم أوبك+، لاتفاق للحد من إنتاج الخام بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا أو ما يوازي عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية بعد محادثات ماراثونية يوم الخميس.

 

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