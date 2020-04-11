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تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن تطورات كورونا (فيديو)

السبت 11/أبريل/2020 - 06:41 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة حريصة على استمرار عجلة العمل والإنتاج مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين، معقبا: "حتى نتقدم ونستمر لابد أن نعمل بكامل طاقاتنا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وشدد "مدبولي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، على ضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحفاظ على صحة وسلامة العاملين، مضيفا أنه يجب استمرار مساريي العمل والإنتاج معا بنفس القوة مع الإجراءات الاحترازية والصحية.

وأكد رئيس الوزراء، أن السيناريو الحالي لكورونا يسير وفقا للخطط التي تم إعدادها، معقبا: "إن شاء الله مصر تعدي من هذه الأزمة على خير".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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