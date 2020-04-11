وزير الاتصالات: حزمة إجراءات لمساندة الشركات المتضررة من كورونا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع بناء مصر الرقمية ليس مشروع الوزارة فقط ولكنه خاص بمصر كلها بمختلف قطاعاتها سواء الحكومي أو الخاص أو المجتمع المدني.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إتمام الإجراءات الحكومة من خلال الوسائل الرقمية تزايد في الفترة الأخيرة.





وأوضح، أن الوزارة تتواصل مع المجتمع المدني الذي يمثل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث اجتمعوا لبحث مساعدة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال أزمة كورونا، وهناك حزمة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها قريبًا لاستمرار عمل هذه الشركات.



