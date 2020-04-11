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حسني شتا عن "سكر زيادة": تجربة جميلة وممتعة

السبت 11/أبريل/2020 - 07:19 م
حسني شتا
حسني شتا
فايقة محمد عادل
نشر الفنان حسني شتا صورة جديدة له مع الفنانة نادية الجندي، وذلك من كواليس مسلسل "سكر زيادة" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام".

وظهر "شتا" وهو يجلس بجوار نادية الجندي في سيارة وذلك من تصوير مسلسلها "سكر زيادة".

وعلق شتا قائلاً : "مع النجمة نادية الجندي وبإذن الله المسلسل يعجبكم".

وتابع قوله: "نادية الجندي يعني النشاط والحيوية والتزام وطيبة القلب ، تجربة بالنسبالي جميلة وممتعة" .

سكر زيادة"، مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية

يذكر أن شتا يشارك في مسلسل شديد الخطورة والذي سيتم عرضة خلال منصة رقمية مصرية، خلال الفترة المقبلة وهو مسلسل بطولة، أحمد العوضي، وريم مصطفى ويشارك ايضاً في بطولة “شديد الخطورة” رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على

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