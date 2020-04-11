آس: خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل والزجاجي يريد البقاء





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل ثنائي ريال مدريد الكولومبي خيمس رودريجيز والويلزي جاريث بيل تحوم الشكوك حول إستمرارهما في صفوف الملكي في الصيف المقبل.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن خيمس رودريجيز هو الأقرب للرحيل عن صفوف ريال مدريد من جاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي خيمس رودريجيز يجري مفاوضات مع عدة أندية إيطالية وإنجليزية على رأسها كلا من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز ينتهي عقده مع الملكي في 2021 وأن قيمته السوقية تبلغ حوالي 40 مليون يورو علمًا بأنه خاض في الموسم الحالي 680 دقيقة وتمكن من تسجيل هدف وصنع هدفين آخرين.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل كان قريبًا جدًا من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي إلى الدوري الصيني ولكن النجم الويلزي يخطط للاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده في 2022.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل سعيد هو وعائلته في مدريد عاصمة إسبانيا كما أنه لا يرغب في تخفيض راتبه البالغ 14.5 مليون يورو من أجل تسهيل عملية رحيله لذلك يخشى مسئولو الملكي إستمراره في صفوف الفريق.



