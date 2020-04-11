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تصريحات نارية من رئيس الليجا تجاه ميسي

السبت 11/أبريل/2020 - 06:42 م
ميسي
ميسي
مصطفى صابر
صرح رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس بأن إذا غادر ليونيل ميسي برشلونة فسيتأقلم الليجا بدونه بعد تداول أخبار رحيله عن برشلونة.

يعد ميسي هو الاسم الأكثر شهرة في الدوري الإسباني عقب انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

اقترح ماسيمو موراتي ، رئيس إنتر ميلان السابق هذا الأسبوع ، أن ميسي يمكن أن يتبع رونالدو إلى الدوري الإيطالي من خلال الانضمام إلى النيرازوري ، وبينما رفض ميسي نفسه هذه الادعاءات ، يصر تيباس على أن الدوري سيبقى على قيد الحياة بدون ميسي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن تيباس قوله "لا أعتقد أن وصول ميسي يمكن أن يحل مشكلات الدوري الإيطالي المرتبطة بالعلاقة السيئة بين الديون والمجموعات المرتفعة وغير الكافية."

وأضاف: "قيل أنه بدون كريستيانو رونالدو ، سخسر الليجا المال ، ولم يحدث ذلك".

قضى ميسي حياته المهنية بالكامل في برشلونة حتى الآن ، حيث سجل 627 هدفًا في 718 مباراة مع عمالقة كتالونيا.

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ميسي برشلونة الليجا الاسبانية الفجر الدوري الاسباني

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