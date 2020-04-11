تعرف على مواعيد القداسات خلال أسبوع الآلام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن مواعيد قداسات وبصخات أسبوع الآلام حتى قداس عيد القيامة المجيد.

وأوضحت الكنيسة في بيان، اليوم السبت، أن الصلوات سوف يتم إذاعتها عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بالكنيسة، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتقوم قناة " ctv" القبطية بإذاعة الصلوات الآتية:

صلاة قداس أحد الشعانين من الساعة السابعة صباح غدًا حتي الثانية عشر مساءً برئاسة البابا تواضروس الثاني، من كنيسة التجلي في دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

صلوات بصخة أسبوع الآلام:

الفترة المسائية من الساعة الثانية عشر حتي الثانية مساءً من دير القديسة العذراء مريم بجبل درنكة في أسيوط، على أن يذاع مباشر من الدير ذاته من الساعة السابعة حتي التاسعة مساء.

الفترة المسائية من الساعة الثانية عشر حتي الثانية مساءً من دير القديسة العذراء مريم بجبل درنكة في أسيوط، على أن يذاع مباشر من الدير ذاته من الساعة السابعة حتي التاسعة مساء.





وتذيع البصخة المقدسة في الفترة المسائية من كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة هليليوبوليس مصر الجديدة في تمام الساعة الحادية عشر حتي الواحد بعد نصف الليل.





يوم الثلاثاء:





يتم إذاعة الصلاة من كنيسة مار جرجس هليليوبوليس مصر الجديدة قي الفترة الصباحية من الساعة السادسة حتي السابعة صباحًا، ومن الساعة الواحدة حتي الثانية عشر من كنيسة القديسة العذراء مريم – أمستردام في هلوندا، علي أن يعاد البث المباشر بها في الفترة المسائية لتبدأ من الساعة الخامسة حتي الثامنة مساءً، ويتم نقل البث في الفترة ذاتها من كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالشيرتون من الساعة العاشرة مساءً حتي الواحد بعد منصف الليل.





يوم الأربعاء:





تبدأ صلوات البصخة مع تذكار أيوب البار في الفترة الصباحية من كنيسة جوارجيوس والأنبا انطونيوس في مصر الجديدة ( مسجل)، علي أن يستأنف اذاعة الصلاة في الفترة الصباحية مسجل من عام 2015 من كنيسة العذراء والانبا بيشوي العتبة من الساعة العاشرة حتي الحادية عشر ( ص).





ويتم البث المباشر في الفترة المسائية من كنيسة القيامة المقدسة ومارمرقس في شيكاغو الأمريكية من الساعة الثالثة والنصف حتي السادسة مساءً، ويتم نقل الاذاعة الي كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي في العتبة ( مسجل).





يوم الخميس:





يتم إذاعة قداس خميس العهد من كنيسة التجلي في دير وادي النطرون برئاسة قداسة البابا من الساعة السابعة صباحًا حتي الثانية بعد الظهر، علي أن يعود إستئناف إذاعة البصخة في الفترة المسائية من كنيسة الملاك ميخائيل بالشيرتون ( مسجل) في تمام الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً.





يوم الجمعة العظيمة:





يترأس قداسة البابا تواضروس قداسة الجمعة العظيمة من كنيسة التجلي بوادي النطرون ويتم اذاعته بالبث المباشر في الساعة السابعة حتي الخامسة مساءً، كما يتم إذاعة ليلية ابو غلمسيس بالبث المباشر والتي يرأسها الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط من دير العذراء مريم بجبل درنكة.





سبت النور:



