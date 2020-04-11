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منصة إدمودو edmodo عربي "تقديم المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي"

السبت 11/أبريل/2020 - 06:44 م
رابط بنك المعرفة
رابط بنك المعرفة
منصة إدمودو edmodo عربي "تقديم المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي"

منصة إدمودو edmodo عربي ، تشهد جمهورية مصر العربية حالة من عدم الاستقرار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي جعل الدولة ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات جديدة فيما يخص امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي لأن تلك المرحلة تعتبر من أهم مراحل النقل مثلها كمثل الثانوية العامة وتعتبر تحديد مصير حياة كل طالب وطالب في السنوات القادمة لأنهم كانوا يحلمون بالكثير من الأشياء ويريدون تحقيقها بالإلتحاق بالثانوية ويليها الكلية المحببة ولكن مع  الوضع التي تمر به البلد فقد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إلغاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي و يتم الاكتفاء بتقديم بحث في جميع المواد ويقوم بالإشراف عليها المعلمين في كل مدرسة ومحافظة ويحصل من خلاله الطالب على كافة الدراجات وضمها إلى مجموعة النتيجة الحاصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول وهذا خوفاً على صحة الطلاب وعدم تعرضهم للخطر بالأصابة.


منصة إدمودو edmodo عربي بحث الصف الثالث الاعدادي

توصل وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن كل القرارات الجديدة أول بأول التي تصب في مصلحة الطلاب لكي ترفع عنها الشعور بالقلق والتوتر بسبب النتيجة أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مصلحة الطالب أهم من أي شئ ولكن الدولة شديدة الحرص على حياتهم لأن التجمع والإختلاط قد يسبب في تفشي العدوى أكثر وقد يسي الوضع وتجنباً لكل ذلك تم إلغاء الإمتحانات للصف الثالث الإعدادي ومن خلال تقديمهم بحث تقوم الجهات المسؤولة من وزارة التربية والتعليم بمراجعة البحث جيداً وتدقيقه لكي يحصل كل طالب وطالب بالصف الثالث الإعدادي على حقوقه كامل دون أن يظلم أحد.


تقديم المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي

يرجي العلم أن البحث يكون في الدروس التي وصل إليها الطلاب قبل تعطيل الدراسة وتحديداً يوم 15 مارس، وأيضاً يجب أن يكون البحث المقدم غير متشابه مع الأصدقاء .


رابط بنك المعرفة لتقديم البحث للصف الثالث الإعدادي 2020

نظراً لعملية البحث المتكررة منذ إعلان وزير التربية والتعليم عن إلغاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي فقد نقوم بعرض الرابط الرسمي الذي تقومون بالتسجيل عليه لتقديم البحث فور البدء كل ما عليكم الضغط على الرابط التالي  بنك المعرفة المصري ثم إدخال البيانات البريد الإلكتروني وكلمة السر والضغط على كلمة تسجيل الدخول ويجب أن تكون البيانات صحيحة للسماح  بزيارة الموقع في أي وقت.


رابط منصة ادمودو التعليمية الجديدة لتقديم البحث لطلبة الثالث الإعدادي 2020

منصة ادمودو تتيح كافة الخدمات بشكل إلكتروني وتقدم خدمات تعليمية كثير للطلاب في جميع المراحل وتساعدهم في الحصول على المعلومات التعليمية التي يبحثون عنها ولم يجدوا لها جواب في مكان أخر وعليكم بالتسجيل سريعاً للاستفادة قبل تقديم البحث وكل ما يجب فعله هو الضغط على هذا الرابط منصة ادمودو ثم الضغط على كلمة ابدء الموجودة بأعلى الصفحة واختيار التسجيل ثم إضافة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني وكلمة السر والضغط على كلمة دخول للتمتع بخدمات المنصة بشكل كامل على مدار 24 ساعة.

منصة إدمودو edmodo عربي "تقديم المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي"

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