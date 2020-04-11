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الصحة العراقية تعلن تسجيل وفاتين جديدتين بـ كورونا و39 إصابة

السبت 11/أبريل/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا و39 إصابة.

ويذكر أن أعلن العراق، الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1279 حالة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

وأوضحت إحصائية للوزارة أن" مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 47 اصابة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، وبذلك بلغ عدد الاصابات في عموم العراق 1279، فيما بلغ مجموع الوفيات 70 حالة، ومجموع حالات الشفاء 550 حالة".

ويذكر أن أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أن سيادة بلاده خط أحمر ولا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، متعهداً بالعمل على حظر السلاح بإجراءات حاسمة.

وقال الكاظمي إن الدولة تملك الحق الحصري في حيازة السلاح بجميع أنواعه وسيتم العمل على وقف انفلاته. 

ونبه إلى أن حكومته ستعكف على تحريك عجلة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل.

وشدد في الوقت نفسه على أن محاربة الفساد مهمة وطنية وإعادة النازحين هدف لن تتخلى عنه وزارته. 

وأضاف: "التشكيلة الحكومية التي سأقدمها ستكون مهمتها خدمة الشعب ولن تنعزل عنه، وسنبذل قصارى جهدنا لمكافحة فيروس كورونا". 

وتابع: "علاقاتنا الخارجية يجب أن تنطلق من مبادئ السيادة الوطنية والاحترام والتعاون والتوازن، فالأزمات مع الخارج لا تخدم الاستقرار الداخلي والعلاقات المتوازنة هي التي تحفظ كرامة شعبنا". 

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بعدم السماح لأحد باتهام العراقيين بالتبعية للخارج، قائلا: "نحن خُدام الشعب فقط". 

واختتم الكاظمي حديثه، بقوله: "علينا أن نعمل معًا لحماية البلاد من الأزمات والحروب العبثية، والدولة ليست حزبًا أو طائفة أو مجموعة". 

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مكافحة الفيروس مصطفى الكاظمي زار الكاظمي الفيروس كورونا العراق 47

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