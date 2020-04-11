لمكافحة كورونا.. الصحة السعودية تدشن تطبيق "تطمن"





دشنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تطبيق "تطمن" بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والحد من تفشيه، وذلك تواصلاً للجهود التي تقوم بها الوزارة للتعامل مع الفيروس واستمراراً للمبادرات النوعية التي تنفذها .





وقالت وزراة الصحة: إن التطبيق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي ويعزز من إجراءات تعافيهم؛ حيث يحتوي على أيقونة للخدمات تضم مكتبة المحتوى التثقيفي، نتائج الفحوصات، تحديث بيانات المخالطين، المتابعة اليومية للحالة الصحية، ارتباطات دعم التقصي الوبائي".





وتابعت: ويحتوي أيضاً على "التواصل مع 937 وطلب المساعدة، مؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي، التنبية بالإشعارات والمكالمات الآلية، كما يتضمن التطبيق أيقونة المستفيدين وهم" القادم من السفر، والمخالطين لحالات مصابة، المشتبه به لوجود أعراض، المصابين بفيروس كورونا الذين تم إحالتهم للعزل المنزلي أو الحجر الصحي؛ حيث تتظافر في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وبما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب".





وطلبت من الجميع مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك على مدار الساعة.





كما أكدت على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ومهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.



