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لمكافحة كورونا.. الصحة السعودية تدشن تطبيق "تطمن"
السبت 11/أبريل/2020 - 06:35 م
الفجر السعودي
دشنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تطبيق "تطمن" بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والحد من تفشيه، وذلك تواصلاً للجهود التي تقوم بها الوزارة للتعامل مع الفيروس واستمراراً للمبادرات النوعية التي تنفذها.
وقالت وزراة الصحة: إن التطبيق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي ويعزز من إجراءات تعافيهم؛ حيث يحتوي على أيقونة للخدمات تضم مكتبة المحتوى التثقيفي، نتائج الفحوصات، تحديث بيانات المخالطين، المتابعة اليومية للحالة الصحية، ارتباطات دعم التقصي الوبائي".
وتابعت: ويحتوي أيضاً على "التواصل مع 937 وطلب المساعدة، مؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي، التنبية بالإشعارات والمكالمات الآلية، كما يتضمن التطبيق أيقونة المستفيدين وهم" القادم من السفر، والمخالطين لحالات مصابة، المشتبه به لوجود أعراض، المصابين بفيروس كورونا الذين تم إحالتهم للعزل المنزلي أو الحجر الصحي؛ حيث تتظافر في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وبما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب".
وطلبت من الجميع مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك على مدار الساعة.
كما أكدت على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ومهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى4033 بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، ووصلت حالات التعافي 720 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,725 مليون إصابة، بينهم أكثر من 104 ألف حالة وفاة، وأكثر من 390 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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