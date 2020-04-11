تعرف على موعد صرف الإعانة الشهرية 500 جنيه للعمالة اليومية



ووجه وزير القوى العاملة، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.



يأتي ذلك في إطار المساهمة لرفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.



ووافق الوزير، على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".



وقال سعفان، إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن بدء صرف الإعانة الشهرية 500 جنيه للعمالة اليومية يوم الإثنين المقبل 16 إبريل وفقا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن صرف الإعانة سيكون من منافذ الائتمان الزراعي والبريد عن طريق رسالة على الهاتف المحمول.وفي وقت سابق، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيه من رئيس الجمهورية بضرورة الاحتراز أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن تم عرض آليات صرف المنحة على رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها بعد الاطمئنان على الإجراءات.