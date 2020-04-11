"الإنتاج الحربي": أنشأنا خطوط إنتاج سريعة للكمامات بخمس سعر السوق

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن هناك تعاونا وثيقا مع القوات المسلحة في إنتاج الأجهزة والمعدات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنهم نفذوا خطوط إنتاج سريعة لإنتاج الكمامات.





وأشار "العصار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أنهم يقومون ببيعها في المنافذ التابعة للوزارة، وأسعارها تعادل خمس أسعار مثيلتها في الأسواق، منوها بأنهم انتهوا من تنفيذ جهاز تنفس صناعي، وفي انتظار إقراره من وزارة الصحة.





وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أنهم أنتجوا كميات كبيرة من المطهرات مختلفة الأنواع والاستخدامات، ويتم بيعها في منافذ الوزارة.



