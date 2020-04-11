النجم العالمي "بيبي فيس" يعلن تعافيه من فيروس كورونا

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أعلن النجم العالمي كينيث ادواردز والمعروف بـ "بيبي فيس" عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد،والذي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا هو وعائلته عبر حسابه الشخضي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "ادواردز" معلنا عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد قائلا "تعرضت للإصابة بفيروس كورونا أنا وأسرتي، ولكن بعد فترة استطعنا التغلب على المرض من خلال اتباع بعض التعليمات الطبية حتى خرجت من الحالة الحرجة مع أسرتى".



وأصيب نجم الموسيقى بفيروس كورونا المستجد هو وعائلته منذ فترة وأعلن عن هذا الخبر عندما قام جمهوره بتهنئته بعيد ميلاده ال62 عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولكنه أكد بعد تعافيه من هذا الفيروس أن الأمر كان صعبا ولكنه كانت عنده القدرة للتغلب على كوفيد-19.



ولم يكن "بيبي فيس" هو النجم الوحيد من كبار السن الذين تغلبو علي كوفيد-19 ولكن تم شفاء أيضا النجم العالمي توم هانكس وزوجته.

