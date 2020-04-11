رابط مباشر | الدخول إلى Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري وعمل البحث وتقديمه عبر Edmodo

Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري.. اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة قرارت وإجراءات احترازية فور ظهور حالات "كورونا" في مصر، بدأت بتعليق الدراسة، ثم إطلاق المنصات التعليمية عبر الإنترنت، وإلغاء امتحانات النقل وإحلال البحث العلمي بديلًا لها.





الدخول إلى Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري





واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كيفية الدخول إلى Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري وخطوات عمل البحث بالشكل الصحيح، وتقديمه عبر منصة "أدمودو Edmodo".





أهمية Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري





وبدأ الطلاب على الفور في إعداد البحث العلمي والمشاريع وفق ما تم دراسته إلى موعد تعليق الدراسة في منتصف مارس، من خلال الكتاب المدرسي أو البحث عبر Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري وجمع مادة البحث.





موضوعات Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري





ويتيح Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري للطلاب متابعة الدروس وجمع البرامج والمادة المناسبة من خلال البحث بالكلمات المناسبة إلى جانب شروحات مصورة ومكتوبة، ومواضيع تساعد الطالب في المشروع البحثي.





التربية والتعليم و Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري





وكشف الدكتور طارق شوقي عن بعض نماذج الأبحاث العلمية، وشرحها في فيديو استرشادي للطلاب حيث سجل الدخول إلى Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري وأشار إلى ضرورة الكتاب المدرسي أيضا كمرجع بحثي.





ثراء Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري





ويتمتع Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري بأهمية كبيرة في العملية التعليمية، بالنسبة للطالب على وجه الخصوص وكذلك المدرس، حيث يستطيع الدخول من "هنا"، ومن المنتظر أن يلقى ضغطًا من قبل المستخدمين.





Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري والبحث العلمي





وأتاحت زارة التربية والتعليم قرابة الشهرين من أجل الانتهاء من الأبحاث وتقديمها، عبر موقع أو منصة Edmodo أو التوجه إلى لمدرسة التابع لها الطالب، وضع البحث على إسطوانة مدمجة، وتستلمها المدرسة التابع لها، بعد إنهاء البحث وعمله من موضوعات Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري أو الكتاب المدرسي.





كيفية عمل البحث العلمي وتقديمه:





1- الدخول إلى Study.ekb.eg بنك المعرفة المصري واختيار الموضوع البحثي.





2- تقديم البحث عبر "أدمودو"، عقب إنشاء حساب وإدخال الكود التعريفي بالطالب.



