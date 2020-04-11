مفاجأة كبرى.. زيدان يحسم مصير رونالدو من العودة إلى ريال مدريد





أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الحديث عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مازال مستمراً وذلك بعد أن رحل الدون البرتغالي عن صفوف الملكي في عام 2018.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يفكر في عودة رونالدو ولكن النجم البرتغالي لا يضع العودة إلى ريال مدريد من ضمن أولوياته.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة ولكن في نفس الوقت ستكون معقدة جدًا للعديد من الأسباب.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت بأن ريال مدريد لا يفكر في عودة النجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عامًا وذلك بسبب وجود رورديجو وفينيسيوس وهازارد بالإضافة إلى أن قيمة الصفقة ستكون باهظة للغاية.



