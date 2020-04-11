بعد قرارات اتحاد الكرة.. فرمان جديد من فايلر في الأهلي

تراجع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن فكرة ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وجاء قرار فايلر بعد قرارات اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الإفارقة، واعتبار لاعبي شمال إفريقيا محترفين.

وكان فايلر قد طالب إدارة الأهلي بضم مهاجم أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، إلا أن المدرب السويسري رفض التسرّع في حسم هذا الملف بعد القرارات الجديدة.

ويمتلك الأهلي حالياً الثنائي الهجومي مروان محسن وآليو بادجي بجانب الثلاثي المُعار لأندية أخرى وهو ، وليد آزارو (الإتفاق السعوي) وصلاح محسن (سموحة) وأحمد ياسر ريان(الجونة).