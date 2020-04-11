"الوزراء": معدل الإصابة بكورونا متدني للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على استنفار كافة الإمكانيات المتاحة من أجل مواجهة فيروس كورونا، وحماية المواطن المصري، مشددا على ضرورة استمرار العمل والإنتاج، حيث إن الكورونا آجلا أو عاجلا ستنتهي، وعندما تخمد لا يجب أن نجد أنفسنا نبدأ من المربع صفر.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن رئيس الوزراء سيكثف جهوده الفترة المقبلة في المرور على مواقع العمل والإنتاج، منوها بأن أي شركة لن تلتزم بإجراءات الوقاية سيوقع عليها عقوبات.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شعارنا في المرحلة المقبلة يجب أن يكون يد تعمل، ويد تكافح الوباء، منوها بأن مصر قطعت شوطا كبيرا في مواجهة الفيروس، ومعدلات الانتشار ليست كبيرة حيث نشهد 15 إصابة لكل مليون مواطن، وهو معدل متدني للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.