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"الوزراء": معدل الإصابة بكورونا متدني للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية

السبت 11/أبريل/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على استنفار كافة الإمكانيات المتاحة من أجل مواجهة فيروس كورونا، وحماية المواطن المصري، مشددا على ضرورة استمرار العمل والإنتاج، حيث إن الكورونا آجلا أو عاجلا ستنتهي، وعندما تخمد لا يجب أن نجد أنفسنا نبدأ من المربع صفر.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن رئيس الوزراء سيكثف جهوده الفترة المقبلة في المرور على مواقع العمل والإنتاج، منوها بأن أي شركة لن تلتزم بإجراءات الوقاية سيوقع عليها عقوبات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شعارنا في المرحلة المقبلة يجب أن يكون يد تعمل، ويد تكافح الوباء، منوها بأن مصر قطعت شوطا كبيرا في مواجهة الفيروس، ومعدلات الانتشار ليست كبيرة حيث نشهد 15 إصابة لكل مليون مواطن، وهو معدل متدني للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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