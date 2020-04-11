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عميد زراعة عين شمس: الجامعات المصرية أصبحت مصنعا للكمامات

السبت 11/أبريل/2020 - 07:13 م
داليا الحسين
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية لها دور كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أنه مع بداية الأزمة اتجهت الدولة؛ للبحث عن الباحثين في الجامعات المصرية في مختلف التخصصات؛ لأن أزمة فيروس كورونا اقتصادية وصحية واجتماعية وسياسية.

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن أزمة فيروس كورونا كشفت ضرورة إعادة النظر إلى بعض فئات المجتمع مثل الأطباء الذين يجب أن يتصدروا المشهد لكونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، ثم العلماء في مختلف الجامعات المصرية.

وتابع عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، فيروس كورونا يجتاح العالم بأكمله ولا يفرق بين أحد، والجامعات المصرية تقوم بدور كبير من خلال المستشفيات الجامعية والأبحاث العلمية للتوصل إلى حل نهائي إلى تلك الأزمة، موضحا أن الجامعات المصرية أصبحت مصنعا للكمامات والمطهرات.

وبين أن كلية الزراعة قامت بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات والكحول وبدا في تصنيع بدائل لتلك المنظفات وكان يتم توزيعها بالمجان من كلية الزراعة وتم توزيعها على العاملين داخل كلية الزراعة ومعظم كليات الجامعة، لافتا إلى أنه تم توزيع المطهرات والمنظفات على مؤسسات المجتمع المدني ونضع خطة طويلة الأمد في حالة استمرار الأزمة.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 384 حالة.
وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال بيان، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30%؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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