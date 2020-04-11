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زانيتي يصدم برشلونة ويحسم مستقبل لوتارو مع الانتر

السبت 11/أبريل/2020 - 07:12 م
زانيتي
زانيتي
وكالات
صرح خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، يتوقع بقاء لاوتارو مارتينيز ضمن صفوف الفريق، رغم اهتمام عدة أندية أخرى في أوروبا بالحصول على خدماته.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زانيتي عبر إنستغرام، ونقلتها صحيفة كورييري ديللو سبورت، اليوم السبت.

وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية، على رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالحصول على خدمات لاوتارو.

وقال زانيتي: "سعيد للغاية بما يقدمه لاوتارو معنا، تطور كثيراً تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي".

وأضاف: "عمره 22 عاماً فقط، وأمامه مستقبل هائل، لذلك من الطبيعي أن يجذب أنظار فرق كبيرة، لكنني واثق من أنه سيستمر مع إنتر لأعوام، فأنا أراه سعيداً معنا".

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