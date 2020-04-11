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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19600

السبت 11/أبريل/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وكالة "رويترز"، بأن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19600 لتسجل أعلى حصيلة في العالم متجاوزة إيطاليا.

ويذكر أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في إسرائيل وفلسطين للمغادرة فورا ما لم يكونوا مستعدين للبقاء فيهما لفترة غير محددة، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، خلال رسالة لرعاياها نشرتها على موقعها الإلكتروني الأحد: "يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يسعون للسفر إليها الترتيب لمغادرة فورية إلى الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مستعدين للبقاء في إسرائيل أو الضفة الغربية أو غزة لفترة غير محددة". 

وأشارت السفارة إلى أنه اعتبارًا من 29 مارس/آذار، ستكون الرحلة التجارية الوحيدة المتاحة والمغادرة من مطار بن جوريون إلى الولايات المتحدة، على الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد"، ولكنها عرضة للتغيير في أي وقت".

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وتابعت: "أعلنت شركة (العال) عن تعليق مؤقت للرحلات من 26 مارس/آذار إلى 4 أبريل/نيسان، وعلى حد علمنا، لا توجد رحلات متاحة في هذا الوقت من مطار بن جوريون إلى وجهات أخرى قد توفر رحلات إلى الولايات المتحدة".

وأضافت: "يمكن أن تحدث عمليات إلغاء وتعليق إضافية دون سابق إنذار أو بدون تحذير، مما يجعل توفر الطائرات محدودًا ولا يمكن التنبؤ به، قد تتعطل خطط سفرك بشدة، وقد تضطر للبقاء خارج الولايات المتحدة لفترة زمنية غير محددة". 

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنها غير قادرة على المساعدة في ترتيب خيارات سفر تجارية. 

وكانت إسرائيل سجلت 382 إصابة بفيروس كورونا خلال ساعات يوم الأحد، ما رفع عدد المصابين إلى 4247 بينهم 74 في حالة حرجة. 

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