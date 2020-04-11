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برلمانية: الدولة واجهت أزمة كورونا بأفكار خارج الصندوق

السبت 11/أبريل/2020 - 07:16 م
النائبة مي البطران
النائبة مي البطران
كـسـاب أحـمـد
قالت مي البطران، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي سهل على المصريين القيام بعدد من الأشياء خصوصًا في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن البنية التكنولوجية في مصر تتحمل هذا التحول.

وأضافت البطران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الإنترنت في الفترة الأخيرة أثبت كفاءة كبيرة، ووقف وقفة مرجلة من الناس".

وأوضحت أن مصر تمر بأزمة، ومجلس النواب أحد المؤسسات التي تقوم بدورها في هذه الأزمة، مقدمة الشكر للحكومة المصرية على المجهود الكبير والتى اتخذت خطوات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، كما كانت أفكار الدولة خارج الصندوق.

وأشادت بجهود القوات المسلحة بتوفير المطهرات وبحملات التطهير والاستعداد لمواجهة الأزمة، مضيفة: "إحنا قاعدين في البيوت مطمنين بتوافر الخدمات الصحية".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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