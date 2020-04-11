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"إتش سي" تتوقع تراجع إيرادات مصر من السياحة إلى صفر بسب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 06:37 م
سياح في مصر
سياح في مصر
الفجر الاقتصادي

كشف تقرير صادر من  إدارة البحوث بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، عن توقعهم  بعدم تحصيل  قطاع السياحة فى مصر أية إيرادات خلال شهر مارس المنقضي باستثناء الأسبوع الأول منه.

 

جاءت هذه التوقعات في الوقت الذي اعلنت فيه مصر توقف حركة الطيران ضمن إجرائتها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي اتخذته عدد من دول العالم لمنع انتشار الفيروس.

 

 وتوقعت " اتش سي" أيضا أن تشهد الأيرادات السياحية  انخفاضا بنسبة 60% تقريباً خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2019-2020.

 

وكان محمد معيط وزير المالية، قال إن الايرادت العامة للموزانة الحالية للدولة ستفقد نحو 20 إلى 50% من قيمتها بسب ضعف الإيرادات المتوقعة من أزمة كورونا.

 

 

 

. وأوضحت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي أن عائدات السياحة ستتراجع بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية 19/20 وأقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعاتها السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار

 وشهدت الاإيرادات السياحية ارتفعت خلال العام المالي الماضي 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخياً مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

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