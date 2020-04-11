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هكذا سخر محمد أنور من مظهر النساء بعد انتهاء الحظر

السبت 11/أبريل/2020 - 08:08 م
محمد انور
محمد انور
مصطفى فكيه
سخر الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر من مظهر النساء بعد انتهاء فترة الحظر وغلق جميع الكوافيرات، حيث نشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلًا:" الستات لما الحظر يخلص".

من ناحية أخرى يواصل الفنان محمد أنور تحضيرات مسلسله الجديد "إسعاف يونس" في أول بطولة مطلقة له، ويبدأ تصوير المسلسل بعد شهر رمضان المقبل، حيث انتهى مؤلفو العمل من كتابة حلقات المسلسل والذى ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات وتم تسليمها إلى شركة سينرجى ويتولى إخراجه معتز التونى.

ويجسد أحد أبطال مسرح مصر شخصية مسعف طوارئ لديه سيارة إسعاف والعمل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات، حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم للمخرج معتز التونى.
يذكر أن محمد أنور شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي خلال مسلسلين هما "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، و"طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، بالإضافة إلي ظهوره كضيف شرف خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، والثلاثة أعمال من انتاج شركة سينرجى.
هكذا سخر محمد أنور من مظهر النساء بعد انتهاء الحظر
هكذا سخر محمد أنور من مظهر النساء بعد انتهاء الحظر
هكذا سخر محمد أنور من مظهر النساء بعد انتهاء الحظر
هكذا سخر محمد أنور من مظهر النساء بعد انتهاء الحظر

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مسلسل قوت القلوب محمد انور فترة الحظر سوشيال ميديا الفن

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