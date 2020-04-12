آخرها تدشن خدمة "واتسآب".. 5 خدمات أطلقتها الحكومة للتواصل مع المواطنين

كشفت منظمة الصحة العالمية، قبل قليل، إحصائيات فيروس كورونا بلغ عدد المصابين 1،727،603 شخص، بينما المتعافين 390،639 حالة، ووصلت حالات الوفاة 105،728.





وسجلت مصر، طبقا لأحدث إحصاء، أمس السبت، 1794 حالة إصابة، وبلغ عدد الحالات التي شفيت 384 شخصًا، بينما عدد الوفيات 135 شخصًا.





وتسعى الحكومة للتواصل مع المواطنين، وتقديم كل المعلومات عن فيروس الكورونا، و تستعرضها لكم " الفجر " هذه الخدمات في السطور التالية.





1- خدمة "واتسآب"

وأطلقت وزارة الصحة، السبت، خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتسآب" للرد على الاستفسارات فيروس كورونا المستجد، وهي خدمة مجانية، وتقدم للمواطنين إجابات حول الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة.





تشمل الخدمة، معلومات عن طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه، وأحدث إحصائيات الإصابات في مصر، ونصائح حول البقاء في المنزل، نصائح التنقل، وإجابات حول الأسئلة الشائعة، تبني هذه الخدمة من خلال منصة اتصالات "إنفوبيب Infobip" مع تطبيق "واتسآب"، حيث تسمح بالمحادثات الثنائية.





وأوضحت وزارة الصحة، أن خدمة رسائل "واتسآب" هي مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا لتوفير استجابات للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض مصر.





وأكدت وزارة الصحة، أن الخدمة تقدم عبر الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول، أو الدخول من خلال الرابط https:wa.me201553105105 ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على "الواتساب"، لاستقبال الخدمة، ثم تظهر قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يستقبل من خلالها الإرشادات من وزارة الصحة.





2-خط ساخن

خصصت وزارة الصحة خط ساخن رقم 105، التابع لوزارة الصحة والسكان لتقديم الاستفسارات للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.





وكشفت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس الكورونا من مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر، وتنتقل بين الحيوانات، وينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة، تتمثل الأعراض في الحمى والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين.





3- تطبيق كورونا

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، قبل عدة أيام، عن تصميم تطبيق إلكتروني لرصد كل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.





كشف "صلاح"، أن التطبيق الإلكتروني ينقسم إلى خمس شاشات؛ الأولى: لفرق التقصي للحالات المصابة أو العاملين في الكول سنتر لتسجيل الحالات التي وصلوا إليها، والثانية للأطباء بمستشفيات الحميات والصدر لتسجيل الحالات بعد الكشف عليها وتحويلها لمستشفيات الصدر والحميات لإجراء تحليل الفيروس.





أضاف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستطلق تطبيق آخر خاص بمستشفيات العزل التي تعالج الحالات المصابة بـ"كورونا"، ويتيح التطبيق تسجيل المرضى بكل مستشفى عزل وتقاريرهم الطبية ونتائج تحاليلهم منذ دخولهم المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.





4- موقع توعية

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الموقع الإلكتروني بمجلس الوزراء، في 5 مارس الماضي، موقع إلكتروني للتوعية بفيروس كورونا المستجد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت اسم (http:www.care.gov.eg) يهدف الموقع لطمأنة المواطنين وتوعيتهم والتعرف على آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين، والدول المنتشر فيها المرض، يوفر الموقع خريطة التحديثات اللحظية بعدد الإصابات حول العالم وعدد الحالات في مصر وطرق انتقال المرض.





5- نفايات المستشفيات

وأكد الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، أن وزارة البيئة تطلق موقع إلكتروني بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





أضاف "العربي"، الإثنين 6 أبريل، أن الموقع يعمل على الإدارة السليمة للنفايات الطبية الخطرة، في إطار خطة الوزارة للمشاركة في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، ويخدم الموقع مسئولون النفايات الطبية في المنشآت الصحية وفي محطات معالجة النفايات.





أوضح مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية، أن الموقع الغرض منه تحديد كمية النفايات بكل مستشفى صحية يوميا ومعرفة الكميات التي تنقلها لمحطات المعالجة حتى تكون الصورة واضحة عن المخلفات وكيفية إدارتها، وهل هناك عجز في محطة معالجة معينة.



