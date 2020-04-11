إليسا تطرح أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" (فيديو)



وتقول كلمات الأغنية:



" لما نروح ونسافر حتة بعيدة، لما بندخل قصة حب جديدة

لما بنتجمع في مناسبة سعيدة بنغنى لما نطير مالفرحة لعالم تانى

لما تضيق الدنيا علينا ونعانى لما بنفصل م الدنيا دي ثواني

هنعيش لسه ياما ونشوف هنعيش تحت أى ظروف

هنعيش لسة ياما ونشوف هنعيش يللا بينا نعيش

هنغنى كمان وكمان وهنرقص عالاحزان

ويا دنيا جنان بجنان ويا دنيا جنان بجنان

كلنا فالهوى سوا من حيرة لحيرة شايلة قلوبنا حاجات ياما ياما كتيرة

فما بنصدق ونفك التكشيرة زي البحر الدنيا واحنا سفينة

بندور عالشط اللى يرسينا وبنتلكك على حاجة تنسينا".



على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغاني ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.



إليسا تعاونت في ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.



وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبناني، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهني"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.



طرحت المطربة إليسا، أغنية جديدة لها لرفع الحالة المعنوية لـ شعوب الوطن العربي بسبب ما يحدث لهم من انتشار فيروس كورونا، وسوء الحالة النفسية، على قناتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"يوتيوب" والذي تحمل اسم "هنغني كمان وكمان"، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي.