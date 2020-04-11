هبة خيال تسرب أسرار ياسمين صبري في "فرصة تانية"

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أعربت الفنانة هبة خيال عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "فرصة تانية"، مع الفنانة ياسمين صبري، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم 2020.





وقالت هبة خيال في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنها تجسد شخصية فتاة تقوم بتسريب أسرار "ملك"، التى تجسدها ياسمين صبري، يتحريض من الفنان محمد دياب.





وأضافت هبة أن العمل مع ياسمين صبري ممتع وجميل، فهي فنانة تتميز بالتلقائية والبساطة، كما أشارت إلى المخرج مرقص عادل، وأنه من المخرجين المميزين.



مسلسل "فرصة ثانية" يشارك في بطولته بجانب ياسمين صبرى كل من المطرب دياب، والفنانة أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.



وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.





يذكر أن هبة خيال، شاركت في مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، الذي تدور أحداثه في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي محمد رجب مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد الأسري أو العملي، واستطاعت من خلاله أن تلفت الأنظار إليها.