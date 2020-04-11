البرلمان يعلق على واقعة رفض بعض الأهالي دفن طبيبة متوفاة بكورونا

عقب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، على رفض البعض دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 في قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية: "ما رأيناه اليوم بعيد عن الأخلاق المصرية الأصيلة التي نصت عليها كل الأديان السماوية، وهو أمر لا يعبر عن طبيعة شعب مصر الوفي وهؤلاء القلة لا يعبرون عنا".





وأضاف "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه عقب الواقعة تواصل مع فضيلة المفتي والأزهر الشريف ووزير الأوقاف والكنيسة المصرية للتأكيد على ضرورة عدم السكوت عما حدث في قرية شبرا البهو، مشددا على أن مصر دولة قوية ولها قائد قوي.





ونوه بأنه عقب الواقعة وتوضيح الأمور للمؤسسات الدينية صدرت بيانات سريعة تدين ما حدث وتؤكد على حرمة الموتى، متابعا: لدينا منظومة كبيرة في الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وهي تضرب المثل القوي في التعامل مع الجائحة العالمية".





الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.





ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، ولايزال الجدل دائرا حتي الآن.



