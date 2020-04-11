ربنا يعديها على خير.. رسالة من وزيرة الصحة إلى المصريين (فيديو)

قالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تطبق إرشادات منظمة الصحة العالمية منذ أول يوم شهد إصابات كورونا بشكل دقيق.





وتابعت "زايد"، خلال حوارها مع فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك بعثة تقصي من المنظمة الصحة العالمية، قامت بزيارات الكثير من المستشفيات، وتقرير هذه البعثة كان فخر لمصر، معقبة: "ربنا يعدي الفترة دي على خير، وإن شاء الله نعدي ببلدنا".





وأضافت، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في مصر، انعكست بصورة كبيرة على تقليل نسب الإصابة، مضيفة أن مصر أغلقت المدارس بعد بدأ الإصابة بـ21 يومًا، بينما بعض الدول الأوربية اتخذت هذا القرار بعد 71 يومًا.





ووجهت الوزيرة رسالة للشعب مصر قائلة: "حافظوا على كبار السن والسيدات الحوامل، وأي شخص يُعاني من الأمراض المزمنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية أسرتك".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



