تنوية مهم من محافظة الجيزة للعمالة غير المنتظمة

أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين المستحقين للمنحة المقدمة من الدولة للعماله غير المنتظمة والبالغه 500 جنيه، بعدم التوجه لصرف الاستحقاقات من مقار البنوك أو مكاتب البريد، إلا بعد أن تصلهم رسائل على هواتفهم المحمولة التي تم تسجيلها مسبقا أثناء تسجيل البيانات تفيد باستحقاقهم الحصول على المنحة وتحدد موعد ومكان الصرف لهم.





وستقوم وزارة القوى العاملة بتقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف، للتسهيل على المواطنين ولضمان عدم وجود أي تجمعات بمقار الصرف في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وتنوه محافظة الجيزة، بأنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف نصها كالآتي:





مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى".

كما تنوه المحافظة ان وزارة القوي العامله سوف تقوم بتخصيص يوم عقب انتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة اليوم السبت بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق.

وأكد راشد، أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

