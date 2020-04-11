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تنوية مهم من محافظة الجيزة للعمالة غير المنتظمة
السبت 11/أبريل/2020 - 07:57 م
إسماعيل منطاوي
أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين المستحقين للمنحة المقدمة من الدولة للعماله غير المنتظمة والبالغه 500 جنيه، بعدم التوجه لصرف الاستحقاقات من مقار البنوك أو مكاتب البريد، إلا بعد أن تصلهم رسائل على هواتفهم المحمولة التي تم تسجيلها مسبقا أثناء تسجيل البيانات تفيد باستحقاقهم الحصول على المنحة وتحدد موعد ومكان الصرف لهم.
وستقوم وزارة القوى العاملة بتقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف، للتسهيل على المواطنين ولضمان عدم وجود أي تجمعات بمقار الصرف في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وتنوه محافظة الجيزة، بأنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف نصها كالآتي:
مساندة العمالة غير المنتظمة
"تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى".
كما تنوه المحافظة ان وزارة القوي العامله سوف تقوم بتخصيص يوم عقب انتهاء المدة من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.
وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة اليوم السبت بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق.
وأكد راشد، أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.
تصريحات المحافظ، جاءت خلال متابعته الميدانية لأعمال التطهير واصطفاف المعدات رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء الأحياء المختصه ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير مديرية الطب البيطري.
وأكد راشد على وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمراكز والمرافق وعلى مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.
وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها اليوم بحي بولاق الدكرور ناهيا و6 أكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاته الجمل والنزهه ومتفرعاتها حتى ترعة المجنونة والمصرف حتى نزلة الدائري والتحرير وترعه صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكة والعشرين والثلاثيني وترعة عبد العال وفيصل والمساكن حتى حي الهرم.
وكما شملت الشوارع بحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والإخلاص والكنيسة حتى شارع عبد الله كامل ومنطقة زهره تكس وذريق ترعة المريوطية والعروبه وترسا والمحولات وعز الدين عمر.
وفي حي الوراق شوارع طريق النصر والجيش والسنترال والإيمان والتل والعروبة والمعهد الديني وبطيئ الدائري والغاز وترعة السواحل، وفي حي شمال الجيزة تم رش وتطهير عزبة الصاعيدة وأرض الجمعية ومدينة الأمل وشارع المطار وعزيز عزت.
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