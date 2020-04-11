Advertisements

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يتبرع بـ500 ألف شيكل لصندوق "وقفة عز"

السبت 11/أبريل/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية عن قيام غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بتقديم تبرع مادي بمبلغ قدره نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز" في إطار دور البطريركية المقدسية ومسؤوليتها الاجتماعية بتقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة وباء فيروس الكورونا وذلك بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها الكنيسة الأرثوذكسية. 

ويأتي هذا التبرع ضمن سلسلة من التبرعات والحملات الإغاثية التي أطلقها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث منذ الإعلان عن فيروس الكورونا كوباء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، حيث سبق وأن قامت البطريركية، وبتعليمات غبطته، بتوزيع مئات الطرود الغذائية في مناطق مختلفة من مدينة القدس والتي أتت بعيد الإعلان عن قرار غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من الإيجارات للعام 2020. 

وقالت الكنيسة في بيان، اليوم السبت، إن البطريركية المقدسية قد نفذت في نفس السياق حملة مساندة محافظة بيت لحم والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، بالإضافة الى تبرع غبطته بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية للمساهمة في دعم جهودها لمحاربة الوباء. 

وأضاف البيان، أن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدرس إمكانيات توسيع حملة توزيع الطرود الغذائية لتشمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالإضافة الى تقديم تبرعات لجهات مختلفة تعمل على مواجهة وباء فيروس الكورونا 

يذكر أن صندوق "وقفة عز" هو صندوق وطني أنشأه رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس، بهدف جمع التبرعات والدعم من المجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. 

ويرأس الصندوق رجل الأعمال الفلسطيني طلال ناصر الدين، ويركز في تبرعاته على دعم العائلات المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة الى دعم القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية. 

ويأتي تبرع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث استجابة للنداء الذي وجهه رئيس الصندوق ناصر الدين الى شرائح المجتمع المختلفة من أجل تكاتف جهودهم بالتبرع للصندوق بهدف المساهمة في تعزيز الجهود الوطنية لدعم القطاعات المتضررة والعائلات المحتاجة والفقراء، والقطاع الصحي، للخروج بعون الله من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لمواجهة كورونا صندوق الوطن زار بوابة الفجر للإلكترونية انتشار الفيروس الفيروس كورونا الفجر ازمه كورونا

أخبار تهمك

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ يوم

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب إدارة الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 8 ساعات

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن تطورات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة الموسم.. الزمالك لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري بشرط !

منذ حوالي 3 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعيينات وتنقلات هامة في كنيسة الروم الأرثوذكسية في الأردن

تفاصيل لقاء البطريرك ثيوفيلوس مع الرئيس الروسي

"الروم الأرثوذكس" تصدر بيانا مهما بشأن عقارات باب الخليل في القدس

بطريرك القدس يستقبل ممثل الملك عبد الله للمشاركة في شعائر عيد الميلاد المجيد

بطريرك القدس يستقبل الرئيس اليوناني

بطريرك المدينة المقدسة يهنئ المطران الجديد للكنيسة الأسقفية العربية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:50 م

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

05:21 م

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

07:52 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حكاء مصر "المنسي" قنديل