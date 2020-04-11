البطريرك ثيوفيلوس الثالث يتبرع بـ500 ألف شيكل لصندوق "وقفة عز"

أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية عن قيام غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بتقديم تبرع مادي بمبلغ قدره نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز" في إطار دور البطريركية المقدسية ومسؤوليتها الاجتماعية بتقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة وباء فيروس الكورونا وذلك بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها الكنيسة الأرثوذكسية.





ويأتي هذا التبرع ضمن سلسلة من التبرعات والحملات الإغاثية التي أطلقها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث منذ الإعلان عن فيروس الكورونا كوباء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، حيث سبق وأن قامت البطريركية، وبتعليمات غبطته، بتوزيع مئات الطرود الغذائية في مناطق مختلفة من مدينة القدس والتي أتت بعيد الإعلان عن قرار غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من الإيجارات للعام 2020.





وقالت الكنيسة في بيان، اليوم السبت، إن البطريركية المقدسية قد نفذت في نفس السياق حملة مساندة محافظة بيت لحم والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، بالإضافة الى تبرع غبطته بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية للمساهمة في دعم جهودها لمحاربة الوباء.





وأضاف البيان، أن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدرس إمكانيات توسيع حملة توزيع الطرود الغذائية لتشمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالإضافة الى تقديم تبرعات لجهات مختلفة تعمل على مواجهة وباء فيروس الكورونا





يذكر أن صندوق "وقفة عز" هو صندوق وطني أنشأه رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس، بهدف جمع التبرعات والدعم من المجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.





ويرأس الصندوق رجل الأعمال الفلسطيني طلال ناصر الدين، ويركز في تبرعاته على دعم العائلات المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة الى دعم القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية.



