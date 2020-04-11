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محافظ الدقهلية يصدر قرارا عاجلا بشأن الطبيبة المتوفاة بكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 08:02 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إطلاق اسم الدكتورة سونيا ضحية كورونا على مدرسة شبرا البهو مركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف الابتدائية وذلك تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها. 

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأطباء هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في القبض على 22 شخصا من أهالى قرية شبرا البهو فريك، بينهم 4 سيدات التابعة لمركز أجا، بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان طبيبة مصابة بـ"كورونا".


تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من العميد عماد المهدى مأمور مركز أجا، بقيام أهالى شبرا البهو بالتجمهر لمنع دفن طبيبة متوفاة بمستشفى العزل بالإسماعيلية.


وعلى الفور انتقلت مباحث مركز أجا، والعميد عماد المهدى مأمور، إلى مكان البلاغ، وتبين تجمهر أهالى قرية شبرا البهو واعتراضهم سيارة الإسعاف والتى كانت فى طريقها لدفن طبيبة توفيت بمستشفى العزل بالإسماعيلية وتم منعهم من دخولها المقابر.

وألقى القبض على 22 من الأهالى، من ضمنهم 4 سيدات، ويتراوح أعمارهم من 20 وحتى 40 عاما، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتم توجيه تهمة التجمهر ومنع سيارة الإسعاف من مزاولة مهمتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق الأهالى، حتى تم دفن الجثمان، وأكد مصدر أمنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأهالى المشاغبين والمعترضين على الدفن، وتم دفنها.

وكانت قد شهدت قرية شبرا البهو بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حالة من الهرج والمرج وتجمهر عدد من الأهالى، فى أثناء دفن طبيبة غير ممارسة للمهنة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من العميد عماد المهدى مأمور مركز أجا، بقيام أهالى شبرا البهو بالتجمهر لمنع دفن طبيبة متوفاة بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت مباحث مركز أجا، بقيادة العميد عماد المهدى مأمور، إلى مكان البلاغ، وتبين تجمهر أهالى قرية شبرا البهو واعتراضهم سيارة الإسعاف والتى كانت فى طريقها لدفن طبيبة توفيت بمستشفى العزل بالإسماعيلية وتم منعهم من دخولها المقابر.

وكانت "س.ع" 60 سنة، طبيبة غير ممارسة للمهنة، يوم 14 مارس الماضي تم نقلها للعزل إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا، من ابنتها العائدة من اسكتلندا التي سافرت يوم 25 فبراير وعادت إلى مصر يوم 11 مارس الماضي، وكانت تقيم معها وتبين أنها حاملة للفيروس من الخارج.

واستقبلت الطبيبة بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه في إصابتها، حيث أنها أول حالة كورونا بمحافظة الدقهلية، وبعد عمل التحليل اللازم تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، ونقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية، وكان لديها مشاكل صحية مزمنة.

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