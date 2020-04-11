"دينية البرلمان" تنتقد رفض بعض الأهالي دفن ضحية كورونا

قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن ما فعله أهالي قرية "شبرا البهو" التابعة لمدينة أجا بالمحافظة من رفضهم دفن طبيبة مصابة بفيروس كورونا خوفًا من نقل العدوى، يوضح الجهل بالدين والعلم ويعد مخالفة للدين الإسلامي.





وتساءل "الجندي" في تصريح إلى بوابة الفجر، كيف ترشدك وتنصحك الدولة بحماية ووقاية نفسك من الفيروس، وتقوم بتعريضك للأذى؟ فالدولة هي المسؤولة عن صحة المواطنين، لذلك ليس من العقلاني أن تضر بدفن الطبيبة في القرية، لأن الفيرس لا ينتقل من المتوفي عقب وفاته، وهذا ما أكده الأطباء.





وطالب وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بالقبض على كل من يقف في طريق دفن أي متوفي، ومعاقبته بعقوبة شديدة، مناشدا المواطنين بأن يتكاتفوا لتخطي تلك المحنة التي يمر بها العالم والوقوف بجانب الدولة وأن يكون لدينا كامل الثقة في حكومتنا بأنها تريد ملصحتنا العامة.





أعلى معدل يومي لوفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.





وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





1794 إصابة بكورونا





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



