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نابل تعلن تماثل ثاني حالة للشفاء من فيروس كورونا
السبت 11/أبريل/2020 - 07:59 م
مروى الجلاصي
أعلن عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بنابل، عن تماثل حالة ثانية للشفاء من بين المصابين بفيروس «كورونا» المستجد بالجهة.
وأوضح الحدادي في تصريح لـ'وات'، أن الحالة المتماثلة للشفاء هي أول حالة مؤكدة بالاصابة بفيروس «كورونا» بولاية نابل، والتي تم تسجيلها يوم 19 مارس الفارط وتعود لفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، أصيلة مدينة الحمامات وعائدة من فرنسا.
وأضاف، ان نتائج التحاليل التي أجريت لـ13 شخصا جاءت سلبية، مشيرا الى ان عدد حالات الاصابة المؤكدة بالجهة، بلغت الى غاية اليوم 12 حالة، من بينهم الحالة الاخيرة التي تم تسجيلها أمس الجمعة وتعود لرجل يبلغ من العمر 41 سنة أصيل ولاية نابل وعائد من الكونغو، وهو يخضع لاجراءات الحجر الصحي بتونس العاصمة.
وأبرز الحدادي، أنه تم فجر اليوم، إجلاء 126 تونسيا كانوا عالقين بدولة الكوت ديفوار، وإيوائهم بأحد النزل بالحمامات أين يخضعون لإجراءات الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي 400 شخصا، لافتا إلى أنهم يخضعون للمراقبة الصحية المستمرة.
كما بيّن المدير الجهوي للصحة بنابل، أن العدد الجملي للاشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي بلغ 1738 شخصا، من بينهم 1338 شخصا انهوا فترة الحجر الصحي دون تسجيل اية اعراض للاصابة بفيروس «كورونا».