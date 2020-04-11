محافظ الغربية: إجراءات وقائية مكثفة لمواجهة كورونا (صور)

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت والمباني الحكومية والشوارع والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح محافظ الغربية، أن فرق الطب الوقائي والطب البيطري واصلت أعمال التعقيم والتطهير بالقرى والأحياء والمدن على مستوى المحافظة حرصا على سلامة المواطنين، حيث شملت عملية التطهير والتعقيم أتوبيسات المرفق الداخلي لنقل المواطنين، وجميع مواقف السيارات داخل المحافظة، والشوارع والميادين، إلى جانب تطهير 7 قرى ضمت قرانشو وحصة ابار وكفر سليمان والحداد وميت بدر حلاوة وشوبر ومحلة منوف.





وأضاف، أنه تم تعقيم وتطهير مستشفى كفر الزيات ومستشفى سمنود وعدد من الوحدات الصحية والمحلية وأقسام الشرطة بكفر الزيات والمحلة، ومكاتب البريد والبنوك.





وناشد المحافظ المجتمع المدني بالمشاركة في أعمال التطهير والتعقيم بكافة قرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.





وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا. 1794 إصابة بكورونا وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



