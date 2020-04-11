رئيس "نظافة القاهرة": توزيع كمامات خاصة على العمال مثل "الأمن المركزي"

قال اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة توفر كمامات وقفازات لحوالي 8 آلاف عامل بكافة أحياء العاصمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم، وحرصًا منا على سلامتهم.





وأضاف "أبو حديد" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الكمامات كانت متوفرة لجميع العاملين بالهيئة، قبل توجيهات رئيس الجمهورية، بإعطاء كل عامل كمامة حفاظًا على صحتهم.





وتابع "رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة"، "من الصعب تغطية عدد العمال يوميًا من الكمامات نظرًا لكثافتهم وتكلفتها، لذلك سنقوم غدًا بعمل كمامات خاصة، وهي عبارة عن قماش تستخدم أكثر من مرة بعد تنظيفها وتعقيمها، مثل الذي يرتدوها جنود الأمن المركزي".





وأوضح "أبو حديد" بأنه أوقف التعامل مع أحد الموردين أمس بحي شرق مدينة نصر، بسبب أن عماله لا يرتدون كمامات، قائلًا: "أي حد من الموردين مش جايب كمامات لعمالة هنمنع التعامل معاه"، مشددًا من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية التي اقرتها الدولة، سيتعرض للوقف عن العمل ومجازاته في الحال.





محافظ القاهرة يترأس حملة لإزالة المباني المخالفة على جانبى محور ترعة الطوارئ





وفي سياق آخر، ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، الحملة المكبرة لإزالة المباني المخالفة على جانبى محور ترعة الطوارئ، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم بإزالة 8 مبانٍ مقامة من دون ترخيص على جانبي المحور بحي السلام أول.





وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالمراجعة اليومية لاملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر وإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.





كما دعا المحافظ، المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف من دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص.





محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة 10 مبان مخالفة على جانبي ترعة الطوارئ





كما قاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة 10 مبانٍ مقامة من دون ترخيص على جانبي ترعة الطوارئ.





ووأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بقوة لكل محاولات البناء المخالف والعشوائي، وسيتم الإزالة الفورية لكل التعديات على أملاك الدولة وتحويل كل المخالفين للنيابة العسكرية.



