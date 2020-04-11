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منى زكي تحسم الجدل حول خروج "تقاطع طرق" من السباق الرمضاني

السبت 11/أبريل/2020 - 08:50 م
ولاء عبد الناصر
انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية، عن خروج مسلسل "طرق تقاطع"، من السباق الرمضاني القادم 2020، وأنه تم وقف تصوير المسلسل، وتحويل فريق العمل بالكامل إلى الحجر الصحي، بسبب إصابة مساعدة الفنانة مني زكى بالكورونا.

نشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة بيان من الشركة المنتجة، وعلقت عليه قائلة: "تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن إخراج تامر محسن".

يشار إلى أن البيان جاء كالتالي "تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن إخراج تامر محسن. 

بأنها قررت ومنذ صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين وتماشياً مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد ، وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، هذا فضلاً عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته.

وتؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات.

كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة.

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