Advertisements

الأبرياء يتصدرون.. أغاني الأطفال للتوعية بكورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حول العالم، وإزهاق آلاف الأرواح، برز دور الأطفال الصغار بشكل قوي، حيث شاركوا ببعض الأغاني، للتوعية من خطورة الفيروس وطرق الوقاية منه، كأغنية "اوعى كورونا"، و"خليك مكانك".

أغنية "خليك مكانك" 
جاءت الأزمة بمثابة حافز قوي، خرجت المواهب من الأطفال الصغار، لذا قامت الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد أغنية بعنوان "خليك مكانك"، تستهدف التوعية من خطورة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه.

شارك في أداء أغنية "خليك مكانك"، طلاب المدارس، لتوعية الصغار والكبار من خطورة الفيروس، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، بمشاركة الطلاب "ريم ماهر ومريم باسم وشادي هيثم وشيرى محمود".

أغنية "اوعى كورونا"
لم تكن أغنية طلاب المدارس، أولى الأغاني التي قدمت في أزمة كورونا، إذ سبقها، تقديم أغنية "اوعى كورونا"،
تحت إشراف المركز القومي لثقافة الطفل، لتوعية الأطفال بمخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية، وتقوية المناعة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي؛ "توت توت حلق حوش.. اوعى كورونا يبقى جيوش حلق حوش"، بألحان وتوزيع الموسيقار وائل عوض.

يا كارونا مالك ومالنا
وسبقها، قدم الطفل عبدالله الكحلاوي، أغنية"يا كارونا مالك ومالنا"، والتي حازت على شهرة واسعة، حيث قدمها باللهجة الأسوانية، ليذيع صيته، وتنتشر بشكل مكثف عبر مواقع التوصل الاجتماعي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويستمر عمل الخط الساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان لتقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تفشى فيروس كورونا بوابة الفجر الفيروس كورونا الفجر الأطفال الصغار ازمه كورونا أزمة فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن القبض على مدون كويتي أساء لمصر

منذ 42 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ نصف ساعة

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة ترد على ارتفاع نسبة الوفيات في مصر بسبب الكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الأطباء العرب" يطلق حملة للتوعية والوقاية من كورونا

بالصور.. ندوة حول مخاطر فيرس كورونا بـ"طب عين شمس"

"أداب الفيوم" تنظم ندوة للتوعية بأخطار فيروس كورونا

جامعة القاهرة تنظم فعالية "الوقاية من فيروس كورونا"

الوفد: حملة "إغاثة" هدفها دعم الدولة والمواطن ضد كورونا

"القومي لثقافة الطفل" ينتج أغنية "اوعى كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

11:37 م

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

11:28 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي