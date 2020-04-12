الأبرياء يتصدرون.. أغاني الأطفال للتوعية بكورونا

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حول العالم، وإزهاق آلاف الأرواح، برز دور الأطفال الصغار بشكل قوي، حيث شاركوا ببعض الأغاني، للتوعية من خطورة الفيروس وطرق الوقاية منه، كأغنية "اوعى كورونا"، و"خليك مكانك".





أغنية "خليك مكانك"

جاءت الأزمة بمثابة حافز قوي، خرجت المواهب من الأطفال الصغار، لذا قامت الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد أغنية بعنوان "خليك مكانك"، تستهدف التوعية من خطورة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه.





شارك في أداء أغنية "خليك مكانك"، طلاب المدارس، لتوعية الصغار والكبار من خطورة الفيروس، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، بمشاركة الطلاب "ريم ماهر ومريم باسم وشادي هيثم وشيرى محمود".





أغنية "اوعى كورونا"

لم تكن أغنية طلاب المدارس، أولى الأغاني التي قدمت في أزمة كورونا، إذ سبقها، تقديم أغنية "اوعى كورونا"،

تحت إشراف المركز القومي لثقافة الطفل، لتوعية الأطفال بمخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية، وتقوية المناعة.





وجاءت كلمات الأغنية كالتالي؛ "توت توت حلق حوش.. اوعى كورونا يبقى جيوش حلق حوش"، بألحان وتوزيع الموسيقار وائل عوض.





يا كارونا مالك ومالنا

وسبقها، قدم الطفل عبدالله الكحلاوي، أغنية"يا كارونا مالك ومالنا"، والتي حازت على شهرة واسعة، حيث قدمها باللهجة الأسوانية، ليذيع صيته، وتنتشر بشكل مكثف عبر مواقع التوصل الاجتماعي.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



