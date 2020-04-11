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أستاذ علم فيروسات: كورونا لا ينتقل من المتوفى إلى الحي

السبت 11/أبريل/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن مشهد رفض أهالي قرية شبرا البهو دفن طبيبة متوفية بالكورونا محزن، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الاشتراطات الوقائية عند غسل الجثمان والدفن.

وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الجثمان بعد تغسيله يسد كل الفتحات به التي يمكن أن تفرز أي سوائل، ويوضع في الكفن، ثم كيس غير منفذ لأي سوائل.

وأضاف أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن الصندوق الذي يوضع به الجثمان يتم تطهيره، فضلا عن رش مواد معينة على الجثمان تقتل أي فيروسات، مؤكدا أن احتمالات نقل العدوى من جثمان متوفي تكاد تصل إلى الصفر.

الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، ولايزال الجدل دائرا حتى الآن.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.

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