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وزارة الصحة المغربية تعلن شفاء 22 حالة من فيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، شفاء 22 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 146، وتسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

علن المغرب عن سحب 3 مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب، في بيان، الأربعاء، إن الحكومة لجأت الثلاثاء إلى سحب مبلغ يعادل 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده 3 مرات آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2018، حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة 3 مليارات دولار.

ويستخدم هذا النظام كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة فيروس "كوفيد-19" ينذر بركود اقتصادي عالمي، ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني لا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس الماضي معلقا جميع الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا.

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف العاملين في القطاع غير المنظم.

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

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وزارة الصحة شفاء زار حالات المغرب الفيروس كورونا

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