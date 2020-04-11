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جامعة كرة القدم تواصل تقديم المساعدات الاجتماعية والطبية

السبت 11/أبريل/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تواصل الجامعة التونسية لكرة القدم، مدّها التضامني وتوزع دفعة جديدة من المواد الاساسية والمعدات الطبية، لفائدة بعض المستشفيات الجهوية الداخلية.

وتتمثّل  المساعدات أساسا في :

- توزيع جملة من المواد الأساسية على 1300 عائلة داخل وخارج ولايات تونس الكبرى ليبلغ بذلك العدد الجملي للمساعدات ألفي مساعدة (2000).

- التبرع بجملة من المعدات الطبية والوقائية إلى العديد من المستشفيات الجهوية الداخلية.

كما تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم، أن عملية توزيع المساعدات والمعدات الطبية المشار إليها أعلاه ستنطلق ابتداء من نهاية الأسبوع القادم وإلى غاية بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد بالتنسيق مع السادة الولاة والسادة المديرين الجهويين التابعين للمناطق المعنية بالمساعدات.

ويذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم، كانت قد شرعت منذ يوم 24 مارس 2020، في عملية توزيع المساعدات على 700عائلة تونسية، في اطار دعم حملة المد التضامني ومعاضدة مجهودات الدولة، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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