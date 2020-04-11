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زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع جوهرة رين

السبت 11/أبريل/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعتبر أحد الملهمين للعديد من اللاعبين منذ سنوات طويلة، حيث أن إدارة ريال مدريد تستخدم المدير الفني الفرنسي كسلاح فتاك من أجل التعاقد مع العديد من اللاعبين والنجوم.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن ريال مدريد يعتمد على زين الدين زيدان من أجل التعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي والبالغ من العمر 17 عامًا.

وأوضح الموقع الفرنسي أن ريال مدريد يرغب من زين الدين زيدان الإتصال بكامافينجا وإقناعه بالإنضمام إلى صفوف الملكي في الصيف المقبل كما فعل عندما قام بالإتصال برافائيل فاران في عام 2011.

وأكد الموقع الفرنسي أنه لايوجد أي شخص يمكنه رفض مكالمة من زين الدين زيدان لذلك فإن مسئولي الملكي يرغبون في التعاقد مع كامافينجا التي أعربت أندية ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وليفربول وستهام يونايتد الإنجليزيين عن رغبتهم في ضم الجوهرة الشابة.

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زيدان رين ريال مدريد

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