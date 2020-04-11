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الإسماعيلي يقرر بيع باهر المحمدي في حالة واحدة

السبت 11/أبريل/2020 - 08:20 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
الفجر الرياضي
حسمت إدارة نادي الإسماعيلي مصير موقف نجم وقائد الفريق باهر المحمدي بشان رحيله أو البقاء.

يسعى كلا من الأهلي والزمالك الحصول على خدمات مدافع ونجم الإسماعيلي باهر المحمدي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد نادي الإسماعيلي على أنه لن يتخلى عن باهر المحمدي لصالح الاهلي أو الزمالك خلال الصيف المقبل وإنما سيتم بيعه في حالة واحدة فقط وهي وصول خليجي فقط بقابل مادي كبير.

وأغلق نادي الإسماعيلي باب التفاوض من أي نادي مصري من أجل الحصول على خدمات المحمدي في حال عدم تقدم أي عرض خليجي له.

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